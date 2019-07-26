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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafik'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - SİVAS

Hafik'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - SİVAS

- Hafik'te otomobil şarampole devrildi - 4 yaralı Sivas 'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Nuri Akkuş yönetimindeki 06 VKG 08 plakalı otomobil, Yarhisar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Otomobilde sıkışan Sakine Akkuş, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.Kazada yaralanan Sakine, Nuri ve Sezgin Akkuş ile Elvin Diyar Yılmaztürk, ambulanslarla Hafik ve Sivas 'taki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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