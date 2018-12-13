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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hafik Gölü kısmen dondu İzle

Hafik Gölü kısmen dondu İzle

Gölün drone görüntüsü

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ın Hafik ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu SİVAS

Uttu Kar Yağışı 


- Sivas'ın Hafik ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta kar yağışı dolayısıyla kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesindeki göl kısmen buz tuttu. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Hafik Gölü havaların soğumasıyla birlikte kış sessizliğine büründü. Gölün bir bölümünün kısmen buz tutması nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan da görüntülenen göl doğal güzelliği ile görenleri büyülüyor. (OE-UY-
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