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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu - KONYA

Hafif ticari araçta erkek cesedi bulundu - KONYA

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme çalışmalarıKONYA (AA) - Konya 'da park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta, park halindeki 42 CVU 90 plakalı hafif ticari aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak darbesi tespit eden cesedin, Erdal Yıldırım'a (48) ait olduğunu belirledi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, meyve bıçağı ile yaklaşık 500 metre uzaklıkta kırık bıçak parçası buldu. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan ailesi tarafından, Yıldırım için dün öğle saatlerinde Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Polis Bild Ticari Araç Polis Ekipleri 

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