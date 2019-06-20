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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Hastane Trafik Kazası Gaz Kaçağı Ticari Araç 

-Kaza yerinde inceleme yapan polisler
-Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pazarı Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Y. (31) yönetimindeki 70 BF 952 plakalı hafif ticari araç, alt geçit çıkışında ters yönden geldiği ileri sürülen Yaşar C. (36) idaresindeki 70 FP 645 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 70 FP 645 plakalı otomobilde bulunan Şerife Ç. (55), Şerife Ç. (13), Tuba Ç. (30) ve Merve E. (28) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüplü olan otomobilde gaz kaçağının olması nedeniyle kaza yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki gaz kaçağını keserek olası tehlikeyi önledi. Bir süreliğine tek şeridi araç trafiğine kapanan alt geçit, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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