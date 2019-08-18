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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 6 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 6 yaralı

- araçta sıkışan yaralının çıkartılması

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-- yaralıların ambulanslara taşınması
-- itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza; Çiflik Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aziz Manavlı yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafifi ticari araç, karşı yönden gelen, Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle Manavlı'nın eşi Şerife Manavlı, çocukları 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer ve diğer araçtaki Anıl Baran Tilki yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Manavlı olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Tolga Satılmış, Anıl Baran Tilki ve 1 yaşındaki Özge Manavlı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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