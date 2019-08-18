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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - MUĞLA

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - MUĞLA

- Muğla 'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı - 6 yaralı - Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Caddesindeki kaza yeri - Takla atan araçtan detay - Yaralıların araçlardan çıkarılması - 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Muğla 'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.Aziz Manavlı yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafifi ticari araç, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde karşı yönden gelen Tolga Satılmış idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerle Manavlı'nın eşi Şerife Manavlı, çocukları 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer ve diğer araçtaki Anıl Baran Tilki yaralandı.Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Tolga Satılmış, Anıl Baran Tilki ve 1 yaşındaki Özge Manavlı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Bebek Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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