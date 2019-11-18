Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - GAZİANTEP
- Kazanın meydana geldiği cadde - Kaza yapan hafif ticari araç - Kaza yapan motosiklet - Ekipler sürücüye alkol kontrolü yapması - Kazaya karışan motosikleti olay yerinden binerek götüren polis Gaziantep 'te trafik kazası: 1 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.R.D., idaresindeki 27 SP 373 plakalı motosiklet, Fatih Caddesi'nde M.M.B. yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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