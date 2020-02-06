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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı

Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 5 kişilik araçtaki 9 kişi kazada yaralandı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan ve kaza yapan araçtan detaylar
-Sağlık ekiplerinin kazazedelere müdahalesi
-Genel detaylar

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de trafik kazası, 3’ü çocuk 9 yaralı- Kara yolundaki kazada can pazarı yaşandı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Ahılı köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şakir Ç. idaresindeki 59 KK 575 plakalı hafif ticari araç yolun diğer tarafına geçmek istediği esnada, Dilaver O.’nun sürücüsü olduğu 06 AL 0968 plakalı kamyon ile çarpıştı. Bir anlık dalgınlık sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı Kaza sonrası ile olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sürücü Şakir Ç. (48), Ş.Ç. (17), S.Ç. (17), H.Ç. (4), ve K.Ç. (9), A.D. (29), A.D. (65), Y.D. (4), Z.D. (70) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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