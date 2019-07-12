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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araçla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Video

Hafif ticari araçla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Video

Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi

Hastane Ticari Araç Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-Kaza yapan araçlar
-Polisin kazayla ilgili inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1’ bayan 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet S., yönetimindeki 70 FV 670 plakalı hafif ticari araçla Abdülkadir İ’nin (25) kullandığı elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile arakasında yolcu olarak bulunan Fatma İ. (22), yere savrularak yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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