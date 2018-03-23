Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza yapan araçlar

Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hacıcelal Mahallesi Şehit Yahya Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi A. (18), yönetimindeki 70 HE 921 plakalı motosiklet ile Feride Ş. (37) idaresindeki 70 AN 872 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kullandığı motosikletten fırlayan ve kafasında kask bulunmayan Hilmi A., başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Hilmi A., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hilmi A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Burası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına BıraktılarBurası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına Bıraktılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı