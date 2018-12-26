Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

-Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi

-Devrilen kamyonet

-Kaza yerindeki polis ekipleri

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( KARAMAN ) KARAMAN - Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 1324. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kargo dağıtım aracı olduğu öğrenilen Ahmet B., yönetimindeki 42 CNL 41 plakalı kamyonet, Adnan D., idaresindeki 70 AAD 847 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Her iki aracın sürücüsü kazada yaralanmazken, devrilen kamyonette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan sokak kaza yapan araçların olay reninden çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

