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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari aracın uçuruma uçtuğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Hafif ticari aracın uçuruma uçtuğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

ARŞİV-

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

İlk Müdahale Bayramlaşma Ticari Araç Trol 


- Adıyaman'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman’a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan Karayolu Gökçay köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Defalarca taklalar atan araçta, araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış burada tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan 41 yaşındaki Fatma Tuncay yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan ise 17 yaşındaki Tuğba Tuncay'da yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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