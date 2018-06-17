Hafif ticari araç yol kenarındaki çiçek satıcısı 3 kadına çarptı - İZMİR
- Olay yerinden detaylar - Çiçek tezgahından görüntüler - Otomobilden görüntüler - Polis ekiplerinden det İzmir 'de trafik kazası: 3 yaralı - Karabağlar ilçesinde otomobilin sıkıştırarak kaymasına neden olduğu hafif ticari araç yol kenarındaki çiçek satıcısı 3 kadına çarptı - Kaçan sürücü aranıyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, 35 JJ 711 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı önündeki trafik ışıklarında "U" dönüşü yaptı ve Karabağlar'dan Gaziemir yönüne seyreden M.Y'nin kullandığı 35 KY 722 plakalı hafif ticari aracı sıkıştırarak yol kenarına kaymasına neden oldu.Hafif ticari aracın çarptığı mezarlık önünde çiçek satan 3 kadın yaralandı.Yaralılar Müjgan Genişçınar, Nergül Çelik ve Gülhan Demirdelen, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kural ve ışık ihlali yaparak "U" dönüşü yaptığı iddia edilen 35 JJ 711 plakalı otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.Polis ekibi plaka ve ruhsat bilgisi üzerinden yaptığı araştırmada kaçan aracın sürücüsünün Z.O. olduğunu belirledi.MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.