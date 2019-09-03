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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı -TOKAT

Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı -TOKAT



GÖRÜNTÜ DETAYI: - Kaza alınından görüntüler - Yaralıların ambulanslara taşınması - Erbaa Devlet Hastanesinden görüntüHafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta hafif ticari aracın yol kenarında dinlenen kişilere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.Alınan bilgilere göre, D - 100 kara yolunun Erbaa ilçesi Değirmenli köy kavşağında Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Araç, yol kenarında kendi araçlarının yanında dinlenen aileye çarptı.Kazada yaralanan Yıldız Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü Mürsel ve beraberindeki İpek (52) ve Elif Koca (64) ile Erdal (51) Rümeysa (14) ve Hayrünnisa Yücel (15), Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ticari Araç Direksiyon Trol 

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