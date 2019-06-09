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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

Olay yerinden görüntü kaza yapan araçtan görüntü detaylar

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Trafik Kazası Ticari Araç 


- Çorum’da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Buharaevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ö. yönetimindeki 19 US 242 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Özcan A. yönetimindeki otomobil Selçuk 32. Sokak’ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada ticari araçta bulunan Güldane Ö., Musa Can Ö., Ferhat Ö. ve Altın K. yaralandı. Yol ortasına devrilen araçta bulunan yaralıları vatandaşlar çıkardı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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