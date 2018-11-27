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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı Video

Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı Video

Sulama kanalına düşen araçtan genel görüntüler

Ticari Araç Sulama Kanalı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan otomobilden genel görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda, hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Seyhan İlçesi Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç kullandığı 07 GUK 93 plakalı hafif ticari araç ile U.T.A yönetimindeki 01 EG96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitiren H.Ç aracıyla birlikte sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Kanal içerisinde su olmaması da olası bir can kaybının önüne geçti. Aracı içerisinde sıkışan H.Ç bekçi ve vatandaşlar yardımıyla çıkartıldı. H.Ç sağlık ekiplerince Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü U.T.A ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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