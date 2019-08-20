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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - İZMİR Video

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - İZMİR Video

- 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobil - Trafik aracından detay İzmir 'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Doğhan Duru'nun kullandığı 35 HC 5209 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.Duru, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Ticari Araç 

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