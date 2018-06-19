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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarladı: 5 yaralı

Hafif ticari araç uçuruma yuvarladı: 5 yaralı

olay yerinde yaralıya müdahale edilmesi

Polis Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-yaralının ambulansa taşınması
-polis ve sağlık ekipleri detay
-uçuruma yuvarlanan araç detay
-yoldan detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BA 693 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak 150 metreden fazla yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı bir kişi vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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