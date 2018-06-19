Hafif ticari araç uçuruma yuvarladı: 5 yaralı

-yaralının ambulansa taşınması

-polis ve sağlık ekipleri detay

-uçuruma yuvarlanan araç detay

-yoldan detay

-genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BA 693 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak 150 metreden fazla yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı bir kişi vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

