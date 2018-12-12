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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç üç tekerlekliye çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç üç tekerlekliye çarptı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Ticari Araç Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-Aracın ve bisikletin görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da hafif ticari aracın hurda toplayan üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ş. (25) idaresindeki 68 KY 145 plakalı hafif ticari araç, Onur A. (20) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Üç tekerlekli bisikletteki toplanan hurdalar da etrafa dağıldı. Yaralı Onur A. olay yerine çağrılan 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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