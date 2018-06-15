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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç trafik lambasının direğine çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç trafik lambasının direğine çarptı: 3 yaralı

Trafik lambasının direğine çarpan araç

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-Kaza yerindeki polis ekipleri
-Hastaneye gelen ambulans ve polis aracı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın trafik lambasının direğine çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Musa K. (32) yönetimindeki 42 HV 045 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik lambasının direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan eşi Havva K. (30) ile çocukları B.K (4) ve F.K (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gele ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik lambasına çarpan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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