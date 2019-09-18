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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç takla attı metrelerce sürüklendi

Hafif ticari araç takla attı metrelerce sürüklendi

olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane Devlet Hastanesi Ticari Araç Sağlık Ekipleri 


- Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç tak atıp yan yattı. Kazada sürücü yaralanmazken anında bulunan bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolu merpa pazarı karşında meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Emircan H idaresindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre aşırı sürat yapınca aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç taklalar atıp metrelerce yan şekilde sürüklenerek ancak durabildi. Can pazarın yaşandığı kazada sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kardeşi Gencer H ise yaralandı. Yan vaziyette duran araç içerisindeki iki kişi vatandaşların yardımıyla araç içerisinde çıkartıldı. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen hafif ticari araç ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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