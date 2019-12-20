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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1'İ bebek 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1'İ bebek 4 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Konya-Karaman karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 aylık bebek M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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