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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Haberi

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı Haberi

Ambulansların gelişi

İlk Müdahale Ticari Araç Direksiyon Trol 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Hastaneden Görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Seher Yıldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Atakent Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Seher Yıldız ile araçta bulunan Merve Kaya, Fethiye Yıldız, Yusuf Yıldız, Muhammed Yıldız ve Hüsra Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed ve Hüsra Yıldız’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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