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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

-Yaralılardan görüntüler

İlk Müdahale Polis Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Ekiplerden görüntüler
--Kazaya karışan araçlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Murat K. (19) idaresindeki 41 PY 504 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Ahmet Alim yönetimindeki 34 AGM 809 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada hafifi ticari araç içerisinde bulunan sürücü Murat K., Yasemin S. (35), Ubeydullah S. (12) ve Ahmet Talha S. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kazada büyük ölçüde maddi hasarın oluştuğu ticari araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK
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