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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - AKSARAY İzle

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - AKSARAY İzle

- Kaza yapan aracın çekiciye götürülmesi - Diğer kazaya karışan araçtan görüntü - Hastane ve ambulans görüntüsü - Yaralanan vatandaşlardan görüntü Aksaray 'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.Samet Unutan (24) idaresindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Sürücüler ile araçlarda bulunan İsmigül (42) ve Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile Merve (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ticari Araç 

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