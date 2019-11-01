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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Haberi

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Haberi

Kazaya karışan araçlardan görüntüler

Hastane Ticari Araç 

-araçların olay yerinden kaldırılması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza Ortaköy yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Ali K. idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Emine O. idaresindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tolunay K, 33 yaşındaki Yahya K. ve 45 yaşındaki Murat Y. yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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