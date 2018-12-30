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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Karya Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batakköy istikametinden gelen 54 H 0527 plakalı hafif ticari araç ile tali yoldan ana yola çıkış yapan 54 HU 883 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil içerisinde bulunan İlker D. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan İlker D., Doğan Y., Sefa B. Ve Talha E. konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İlker D.’nin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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