Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - MUĞLA
- Olay yerinden görüntü - Yaralılardan detay görüntü - Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü ile röportaj - Detaylar Muğla 'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Süleyman Altıok'un kullandığı 48 HA 971 plakalı kamyonet, Milas - Bodrum karayolunda, Kamil Erol idaresindeki 48 BS 183 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi. Kazada, sürücüler Altıok ve Erol, kamyonetteki Turgut Atilla ile diğer araçtaki Hatice Erol yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas'taki hastanelere kaldırıldı.