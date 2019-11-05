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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - TEKİRDAĞ

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - TEKİRDAĞ

- Olay yerinden genel detay görüntü - Kazada ölen kişiye kalp masajı yapılması Tekirdağ 'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Veliköy - Karaağaç yolu üzerinde Emin Öztürk (65) yönetimindeki 34 PG 8213 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan F. idaresindeki 39 ES 220 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada sürücü Öztürk ile araçta bulunan Eren Tanrıverdi ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde kalbi duran Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tanrıverdi ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.İncelemenin ardından Öztürk’ün cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.Bu arada yaşamını yitiren Emin Öztürk'ün, 1911 Çerkezköyspor futbol kulübünün malzemecisi olduğu öğrenildi.

Hastane Masaj Kalp Masajı Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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