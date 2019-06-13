Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı

olay yerinden görüntü

Jandarma Ticari Araç Direksiyon 

-kaza yapan araçtan görüntü
-röportaj
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın evin çevre duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Ordu-Samsun karayolu Kozluk Sapağı Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Aktaş (55) idaresindeki 07 RT 015 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Büyükkol'a (75) ait evin çevre duvarına çarptı. Kazada sürücü Cevdet Aktaş ile aynı araçta bulunan eşi Fatma Aktaş (54), oğlu Ahmet Aktaş (15) ve Büşra Bakırhan (15) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hepsi aniden oldu Kazada evinin duvarı yıkılan ev sahibi Mehmet Büyükkol, "Evin arka yolundan ana yola çıkıyor. Biz de evin önünde ailecek oturuyorduk. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Sonra bizim evin duvarına çarpıyor. Duvar olmasaydı araç bize gelebilirdi" dedi.
Kaza sonrası evin duvarının ana yola savrulduğu görülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı