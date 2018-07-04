Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - SAKARYA
- Kazaya karışan hafif ticari araçtan detay - Aracın çekici yardımıyla kaldırılması SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde hafif ticari aracın beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 650 Karayolu'nda Adapazarı istikametine giden Yavuz İgeöz idaresindeki 35 AYH 39 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Kirazca mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın parçaları etrafa savruldu.Hafif ticari araçta sıkışan sürücü İgeöz, Nihat Üzmez ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.Ağır yaralı 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.