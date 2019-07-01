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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - DİYARBAKIR İzle

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - DİYARBAKIR İzle

- Devrilen araçtan detaylar - Olay yerindeki güvenlik güçlerinin görüntüsü Diyarbakır 'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nusrettin Canseven idaresindeki 55 EZ 313 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır - Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.Kazada sürücü Canseven ile araçta bulunan Bayram ve Azize Canseven, Furkan ve Mesut Kaya ile kimliği henüz öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Azize Canseven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Güvenlik Güçleri Ticari Araç Direksiyon 

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