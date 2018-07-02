Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - KAHRAMANMARAŞ İzle
- Kaza yapan araçtan görüntü Kahramanmaraş 'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Necmettin Çiçek'in kullandığı 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun Bozoğlan Tepesi Beşbağlar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Sürücü ile Ali Çiçek (28), kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Selver (33) ve Secem Değirmenci (10) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.