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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç, bisikletli sürücüye böyle çarptı

Hafif ticari araç, bisikletli sürücüye böyle çarptı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Bisiklet 

-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal A. yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken dönüş yapan Osman Ö.'nün (66) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen bisiklette bulunan sürücü Osman Ö. yola savrularak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Osman Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.
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