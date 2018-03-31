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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

Hafif ticari araç bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

Araç bagaj kapağı açık bir şekilde giderken görüntüsü

Kamera Ticari Araç Kışla Tehlikeli Yolculuk 

-Araç arkasında oturup ayaklarını sarkıtan gencin görüntüsü

( ADANA )- Adana'da kapağı açık bagajda ayaklarını aşağıya sarkıtarak yolculuk yapan bir kişi yürekleri ağızlara getirdi ADANA

- Adana’da, bagaj kapağı açık olan hafif ticari araçta aşırı yükle beraber ayaklarını aşağıya sarkıtarak yolculuk yapan bir kişi yürekleri ağızlara getirdi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Fuzuli Caddesi’nde plakası belirlenemeyen aşırı yüklü hafif ticari araç, olası kazalara davetiye çıkarttı. Kapağı açık bulunan aracın bagajında yüklerle birlikte ayağını aşağıya sarkıtarak yolculuk eden bir kişi de canını hiçe saydı. Trafikte tehlikeye neden olan aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına rağmen yoluna devam etti.
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