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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araç alev alev yandı Haberi

Hafif ticari araç alev alev yandı Haberi

(AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜSÜ)

Polis Güvenlik Önlemi Ticari Araç Polis Ekipleri 

-YANAN ARAÇ DETAY

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motor kısmından yanan hafif ticari araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, İzmit ilçesi Plaj Yolu Mahallesi Cumhuriyet Sitesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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