Hadis-i Şerif'ten etkilenen öğrenciler okulun bahçesine fidan dikti

-Kazma ile çukur açan öğrenciler

-Fidan dikmeleri

-Fidanlara can suyunun verilmesi

-Okul müdürü Ali Mesutoğlu, Din Kültürü Öğretmeni Müzeyyen Özçelik ve öğrencilerin açıklamaları

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ hadis-i şerifinden etkilenerek fidan diktiler ŞANLIURFA



- Din Kültürü Dersinde ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerifinden etkilenen öğrenciler, birer fidan alarak okulun bahçesine ektiler. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Yenişehir Ortaokulu’nda, Din Kültürü Dersinde Hazreti Muhammed’in ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ hadis-i şerifinden etkilenen öğrenciler, birer fidan alarak okulun bahçesine dikti. Din Kültürü öğretmeni Müzeyyen Özçelik, derste “Peygamber Efendimizin Doğa Sevgisi” konusunu öğrencilere anlatması öğrencileri duygulandırdı. Öğrenciler, öğretmenlerine ‘Bizde gelecek nesillere bir ağaç bırakmak istiyoruz’ diyerek ertesi gün aldıkları fidanları okulun bahçesine diktiler. Okul müdürü ve öğretmenlerin eşlik ettiği fidan dikim etkinliğinde öğrenciler ilk kez fidan dikmenin sevincini yaşadı. Yenişehir Ortaokulu Müdürü Ali Mesutoğlu, öğrencilerin derslerinde ‘Gelecek nesillere bir eserimiz kalsın’ diyerek okulun bahçesine fidan dikmeleri kendilerini gururlandırdığını, yeni nesil öğrencilerin geleceği planlayarak bir şeyler yapmasını kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Öğrencileriyle birlikte fidanları toprakla buluşturan Din Kültürü Öğretmeni Müzeyyen Özçelik, “Biz dersimizde ‘Peygamber Efendimizin Doğa Sevgisi’ konusunu işledik. Öğrencilerime şöyle bir hadis okuduğumda ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizde bir fidan varsa dikin’ dediğimde çocuklarda hep birlikte bizde fidan dikmek istiyoruz. Gelecek nesillere bizimde bir eserimiz kalsın. Bizimde bir ağacımız olsun. Öğrencilerimle birlikte böyle bir proje tasarlayarak etkinlik gerçekleştirdik. Okulun bahçesine toplamda 60 fidan diktik” diye konuştu.

Öğrenciler, ilk kez bir fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, kendilerinden sonra okulda okuyacak olan öğrencilere bir ağaç bıraktıkları için mutlu olduklarını belirti. (BB-SD-

