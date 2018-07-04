Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendi - İSTANBUL
- Yanan fabrikanın havadan görüntüsü Hadımköy'de fabrika yangını - Tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı - İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: - "Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmadı"DETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, kısa sürede büyüdü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterin bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediliyor. - "Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmadı" İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi.Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500 - 5 bin metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.