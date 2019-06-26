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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendi Haberi

- Hadımköy'deki fabrika yangını havadan görüntülendi Haberi

itfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Bild Trol 

-yanan fabrikanın görüntüsü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Fabrikayı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın havadan görüntülendi. (ÖY-
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