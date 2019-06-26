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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hadımköy'de fabrika yangını - İSTANBUL

Hadımköy'de fabrika yangını - İSTANBUL

- Yangından detaylarGÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını - Plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden olduYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİİSTANBUL (AA) - Hadımköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın fabrikada hasara neden oldu.

Fabrika Yangını Fabrika Sağlık Ekipleri Plastik Fabrikası Trol 

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