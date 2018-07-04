Hadımköy'de fabrika yangını (3) - İSTANBUL İzle

- Yangından detaylar - Genel detaylarHadımköy'de fabrika yangını - Tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki üç katlı iş merkezinin çatı katında, yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu tekstil fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli başta olmak üzere itfaiyenin 15 biriminden ekipler bölgeye gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterin bölgeye çağrılmasına karşın, içeriden söndürme çalışmaları başlayınca havadan müdahaleden vazgeçildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında mahsur kalan ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi. Karahan, yaklaşık 4 bin 500 - 5 bin metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında yangının başladığını, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.