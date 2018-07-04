Hadımköy'de fabrika yangını (2) - İSTANBUL İzle

- Yangından detaylar - Genel detaylarGÜNCELLEME - Hadımköy'de fabrika yangını - Tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çağrıldıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki üç katlı tekstil fabrikasının çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Hadımköy İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye çağrıldı.