Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hadımköy'de fabrika alev alev yandı

Hadımköy'de fabrika alev alev yandı

Olay yerinden ilk görüntüler

Fabrika Hastane İplik Fabrikası Helikopter Yangına Müdahale 

-Kucakta taşınan yaralılar
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL - 3)- Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı İSTANBUL

- Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iplik fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İstanbul Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda çalışan da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı