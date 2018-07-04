Hadımköy'de fabrika alev alev yandı

-Kucakta taşınan yaralılar

-İtfaiyenin çalışması

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( İSTANBUL - 3)- Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı İSTANBUL



- Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları, ambulanslara taşındı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iplik fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İstanbul Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda çalışan da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. (ÖFA

