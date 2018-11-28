Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hadımköy’de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hadımköy’de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangından görüntü

Çatı Katı Polis Fabrika Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Yolu üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün fabrikanın çatısını sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla çatı katındaki yangın müdahalede bulundu. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangını çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı