Hadim'de kar yağışı etkili oluyor - KONYA

- Karlı genel görünüm - Kar temizlenmesinden görüntü Hadim'de kar yağışı etkili oluyorKONYA (AA) - Konya 'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı.Karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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