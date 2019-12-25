Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hadim'de kar yağışı etkili oluyor - KONYA

Hadim'de kar yağışı etkili oluyor - KONYA

- Karlı genel görünüm - Kar temizlenmesinden görüntü Hadim'de kar yağışı etkili oluyorKONYA (AA) - Konya 'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı.Karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Temizleme Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı