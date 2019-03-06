Haddeciler Derneği Başkanı Çapraz hayatını kaybetti - KARABÜK
- Cenaze namazından genel görüntülerKARABÜK (AA) - Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, hayatını kaybetti.Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çapraz için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, TSO Başkanı Mehmet Mescier, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Çapraz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Kastamonu'nun Araç ilçesine gönderildi.
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