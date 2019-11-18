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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Haçka yaylasında kundaklanan evler yayla sakinlerini korkutuyor İzle

Haçka yaylasında kundaklanan evler yayla sakinlerini korkutuyor İzle

- Yıkımdan arşiv görüntüler

Jandarma Kaçak Kaçak Yapı Yıkım Çalışmaları 

-- Ateşe verilen evlerden arşiv görüntüler

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Düzköy ilçesinde Haçka yaylasında gece saatlerinde ateşe verilen evler yayla sakinlerini korkutuyor. Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka yaylasında geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmalarının ardından bazı evler ateşe veriliyor. Gece saatlerinden kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ateşe verilen bazı evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangınları kimin çıkarttığını araştırıyor. Yaylalardaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarının başlamasının ardından bugüne kadar Haçka Yaylası’nda 3 ev ateşe verilirken, yayla sakinleri her gece nöbet tutuyor.Öte yandan 31 Araklı 2017 tarihinden itibaren imara aykırı olarak yapıldıkları tespit edilen kaçak yapıların yıkımları devam ediyor.
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