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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hacizli araca el konulmaması için plakasını değiştirmişler - ADANA

Hacizli araca el konulmaması için plakasını değiştirmişler - ADANA

- Polislerin aracı incelemesi - Olay yerindeki ekiplerden görüntü - Polisin aracı götürmesiHacizli araca el konulmaması için plakasını değiştirmişlerADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri el konulmaması için plakası değiştirilen hacizli aracı park halindeyken bulup el koydu.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari bir araçta, başka bir araca ait plakanın kullanıldığını belirledi.Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, aracı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde park halindeyken buldu.Aracı, aynı sitede oturan M.G'nin park ettiği, bir hafta önce borçlusunun alacağına karşılık aracı kendisine verdiğini söylediği iddia edildi.Üzerinde 4 haciz kararı bulunduğu belirlenen ve el konulmaması için plakasının değiştirildiği değerlendirilen araca polis ekiplerince el konuldu.

Polis Polis Ekipleri 

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