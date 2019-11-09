Haciz gelen özel hastane çalışanlarından eylem

-- Özel Doğuş Hastanesi Baş Hemşiresi Hülya Er'in konuşması

-- Hastane çalışanlarından Dr. Şebnem Çelik'in konuşması

-- CHP Manisa Milletvekişi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması

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( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Akhisar ilçesinde ortaklar arasındaki uyuşmazlık sebebiyle haciz gelen özel bir hastanenin çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protestolarını sürdürüyor.Hastane önünde gerçekleştirilen protestoda Özel Doğuş Hastanesi Başhemşiresi Hülya Er, hukuksal süreç ile ilgili toplanan kalabalığa bilgi verdi. Hastane çalışanlarından Dr. Şebnem Çelik ise, “Akhisar halkı başta olmak üzere, Türkiye’mizde yaşayan birçok yurttaşımız, Akhisar Özel Doğuş Hastanesi’nde çalışan 200’e yakın emekçi kardeşimizin hak ve hukuk mücadelesini uzun bir süredir takip ediyor. Daha önceden bu hastanede hissedar olarak var olan bir takım insanların; biz emekçilerin sırtından kazandıkları paraları kendi ceplerine koyarak, hastaneyi borç batağına sürüklediklerini ve yönetim kurulunun değişeceği anlaşılınca, icra takibi başlattıklarına hepimiz şahidiz. Başlatılan bu icra takipleri neticesinde, aylardır maaşlarını alamayan bizleriz. Emeklerimizin çalındığı gözler önündedir. ‘Bizler, Akhisar’da adalet var’ diyebilmek istiyoruz. Mücadelemiz emeğin, mücadelemiz hakkın mücadelesidir” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, “Biz burada bu hastaneye hayat veren bu hastanenin yaşamasını sağlayan, bu hastane sayesinde verdikleri emekleri karşılığında evlerine ekmek götüren, çoluklarının çocuklarının rızkını kazanan emekçilerimizin yanında olmak amaçlı buradayız. Sonunda siz mutlu sona ulaşacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bunun sonucunda hastaneniz ayakta kalacak, sizler de işinizin başında çalışacaksınız” dedi.

Soma’da çalışan bir grup maden işçisi de basın açıklamasına katılarak hastane çalışanlarına destek verdi.25 Ekim tarihinde Özel Doğuş Hastanesindeki haciz işlemi sırasında arbede yaşanmıştı. Haciz memurları hastane binasına girerken, çalışanlar bina önünde eylem yaparak haciz memurlarını içeriye sokmamış, bunun üzerine olay yerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunulmuştu.



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